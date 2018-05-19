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19 Mayıs 2018 09:36

Samsun’da 19 Mayıs kutlamaları başladı

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Samsun’da 19 Mayıs kutlamaları başladı

19 Mayıs 2018 09:36


19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk adımının atıldığı Samsun’da 99. yıl kutlamaları kapsamında ilk tören Anıt Park’ta Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı’ndaki çelenk törenin ardından Atatürk’ün Samsun’a ilk adımını attığı Tütün İskelesi’nde devam etti.




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