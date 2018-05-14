Samsun’da 1919 öğrenci konser verdi

Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce ortaklaşa hazırlanan “Bir Adım Yeter 1919 Çocuk ve Gençlik Korosu” tarafından 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Tekkeköy ilçesi Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen konserde, toplamda 60 okuldan katılım sağlayan 1919 öğrenci, hep bir ağızdan 10 marş seslendirdi. Coşkulu bir kalabalığın yer aldığı 1919 kişilik korodan oluşan konserde, katılımcılara keyif dolu anlar yaşatıldı. Hep birlikte tek ses olarak marş seslendiren öğrencileri aileleri cep telefonlarıyla kameraya çekti. 1919 kişilik koroya, İl Jandarma Komutanlığı Sahra Sıhhiye ve Eğitim Merkez Komutanlığı Askeri Bandosu eşlik etti.

Programda konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güral Karayılmaz, “1983 yılında Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar ile her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arası, Gençlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bugün de bu haftanın ilk gününü sizlerle birlikte kutluyoruz. Bu hafta değişik ve farklı bir hafta. Ayrıca Anneler Günü ve Engelliler Haftası’nı da içerisinde barındırıyor. Samsun’a ilk atandığımda, müzik öğretmeni arkadaşlarım bu projeyle bana geldiler. Gerçekten bizi bu proje heyecanlandırdı. Türkiye’de bir ilk olması sebebiyle de. 1919’un Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarihin simgesi olması nedeniyle, 1919 öğrencimiz tarafından bu etkinlik gerçekleştirildi. Ben bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.