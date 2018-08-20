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20 Ağustos 2018 23:11

Samsun’da 2 kardeş cinayetten tutuklandı

Samsun’da pompalı tüfekle bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kardeş tutuklandı.

Samsun’da 2 kardeş cinayetten tutuklandı

20 Ağustos 2018 23:11


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle tek al açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan Uğur Yılmaz (35) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Bektaş B. (24) ile kardeşi Ramazan O.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren olayda silah kullandığı ileri sürülen Bektaş B. ile kardeşi Ramazan O.B. çıkarıldıkları mahkemece saat 22.30 sıralarında tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.




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