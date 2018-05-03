Samsun’da 2 kardeşi bıçakla ağır yaralayanlar yakalandı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde dün saat 21.30 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Kerem Y. (30) sırtından ve kardeşi Ali Y. ise göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralılar iki ayrı özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından kardeşlerden Kerem Y. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ali Y. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olaydan sonra kaçan bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen Hüseyin A. ve Hasan A. kardeşler ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.