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03 Mayıs 2018 17:27

Samsun’da 2 kardeşi bıçakla ağır yaralayanlar yakalandı

Samsun’da 2 kardeşi bıçakla ağır yaralayan 2 kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da 2 kardeşi bıçakla ağır yaralayanlar yakalandı

03 Mayıs 2018 17:27


Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde dün saat 21.30 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Kerem Y. (30) sırtından ve kardeşi Ali Y. ise göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralılar iki ayrı özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından kardeşlerden Kerem Y. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ali Y. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olaydan sonra kaçan bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen Hüseyin A. ve Hasan A. kardeşler ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince bugün yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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