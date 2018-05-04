Samsun’da 2 kardeşi bıçaklayan kardeşlerden biri tutuklandı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde önceki gün saat 21.30 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Kerem Y. (30) sırtından ve kardeşi Ali Y. ise göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kerem Y. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Ali Y. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. 2 kardeşi bıçakla ağır yaralayan Hüseyin A. ve Hasan A. kardeşler Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hüseyin A. tutuklanarak Samsun Kapalı Czaevine gönderilirken, Hasan A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.