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04 Mayıs 2018 17:03

Samsun’da 2 kardeşi bıçaklayan kardeşlerden biri tutuklandı

Samsun’da 2 kardeşi bıçakla ağır yaralayan 2 kardeşten biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer kardeş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da 2 kardeşi bıçaklayan kardeşlerden biri tutuklandı

04 Mayıs 2018 17:03


Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde önceki gün saat 21.30 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Kerem Y. (30) sırtından ve kardeşi Ali Y. ise göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kerem Y. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Ali Y. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. 2 kardeşi bıçakla ağır yaralayan Hüseyin A. ve Hasan A. kardeşler Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hüseyin A. tutuklanarak Samsun Kapalı Czaevine gönderilirken, Hasan A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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