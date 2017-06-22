Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmalar sonucu 2 gün önce Samsun il merkez ile Çarşamba ilçesinde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan N.D.(53) ve Y.K.(44) bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
Gözaltında bulunan 6 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.