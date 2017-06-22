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22 Haziran 2017 17:08

Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2’si polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

22 Haziran 2017 17:08


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmalar sonucu 2 gün önce Samsun il merkez ile Çarşamba ilçesinde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan N.D.(53) ve Y.K.(44) bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.


Gözaltında bulunan 6 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.




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