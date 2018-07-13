Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde dün Samsun il merkezinde 32 ekip, 80 personel, 2 dedektör köpeğinin katılımıyla 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Yapılan aramalarda satışa hazır 0,77 gram bonzai, 20 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, bir miktar esrar, 1 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 12 adet mermi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 12 adet kartuş, 95 kilo kaçak tütün, 6 bin dal makarona basılmış kaçak sigara ele geçirilmiş ve olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 4 kişi ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Ö.F.S. ve T.D. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.F.S. ve T.D., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.