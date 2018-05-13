Samsun’da 2 kişinin silahlı yaralanmasına adli kontrol

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan D. yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtılar. Atakum ilçesinde de Emre D.’nin evinde Serhan Ö., tabancayla kazara İclal A.’yı omzundan ağır yaraladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili Serhan Ö. ve Emre D.’yi gözaltına aldı. Her iki şahsın Tekkeköy ilçesinde Ramazan D.’nin silahlı saldırıda yaralanması olayına da karıştıkları tespit edildi. Cinayet Bürosunda sorgulamaları tamamlanan Serhan Ö. ve Emre D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Serhan Ö. ve Emre D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.