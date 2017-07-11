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11 Temmuz 2017 16:05

Samsun’da 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da bir muhtarı ağır yaralayıp, muhtarın 2 oğlunu da tüfekle öldüren şahıs polisteki sorgulanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

11 Temmuz 2017 16:05


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi Muhtarı İlhami Arslan (51) ile çocukları Özgür Arslan (26) ve Murat Arslan (35), Alaattin Bulut’un (48) tüfekli saldırısına uğradı. Murat Arslan olay yerinde, Özgür Arslan ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan muhtar İlhami Arslan tedavi altına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyerek 2 kişiyi öldürüp 1 kişi de ağır yaraladığı iddia edilen Alaattin Bulut’u olayda kullandığı çift kırma tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cinayet Bürosunda sorgusu tamamlanan Alaattin Bulut, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Bir kooperatifte şoför olarak çalıştığı öğrenilen Alaattin Bulut ile Arslan ailesi arasında bir arazi satışından kaynaklanan 600 bin liralık bir alacak-verecek anlaşmazlıklarının bulunduğu iddia edildi.


Alaattin Bulut verdiği ifade, "Silahla evimi bastılar. Bana ateş ettiler. Ben de ateş ettim" dedi.




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