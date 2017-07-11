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11 Temmuz 2017 07:09

Samsun’da 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan şahıs yakalandı

Samsun’da bir muhtarı ağır yaralayan, muhtarın 2 oğlunu da tüfekle öldüren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan şahıs yakalandı

11 Temmuz 2017 07:09


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi Muhtarı İlhami Arslan (51) ile çocukları Özgür Arslan (26) ve Murat Arslan, Alaattin Bulut’un (48) tüfekli saldırısına uğradılar. Murat Arslan olay yerinde, Özgür Arslan ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan muhtar İlhami Arslan tedavi altına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyerek 2 kişiyi öldürüp 1 kişi de ağır yaraladığı iddia edilen Alaattin Bulut’u olayda kullandığı çift kırma tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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