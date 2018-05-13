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13 Mayıs 2018 17:05

Samsun’da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıslar yakalandı

Samsun’da 2 ayrı kişinin silahla yaralanması olayına karışan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun’da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıslar yakalandı

13 Mayıs 2018 17:05


Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan D. yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtılar. Atakum ilçesinde de Emre D.’nin evinde Serhan Ö., tabancayla kazara İclal A.’yı omzundan ağır yaraladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili Serkan Ö. ve Emre D.’yi gözaltına aldı. Her iki şahsın Tekkeköy ilçesinde Ramazan D.’nin silahlı saldırıda yaralanması olayına da karıştıkları tespit edildi. Cinayet Bürosunda sorgulamaları tamamlanan Serkan Ö. ve Emre D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.




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