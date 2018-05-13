Samsun’da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıslar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan D. yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtılar. Atakum ilçesinde de Emre D.’nin evinde Serhan Ö., tabancayla kazara İclal A.’yı omzundan ağır yaraladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili Serkan Ö. ve Emre D.’yi gözaltına aldı. Her iki şahsın Tekkeköy ilçesinde Ramazan D.’nin silahlı saldırıda yaralanması olayına da karıştıkları tespit edildi. Cinayet Bürosunda sorgulamaları tamamlanan Serkan Ö. ve Emre D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.