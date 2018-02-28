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28 Şubat 2018 18:03

Samsun’da 2 polisi hastanelik eden 3 kişi serbest

Samsun’da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine saldırıp darp ederek yaraladıkları iddia edilen 3 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Samsun’da 2 polisi hastanelik eden 3 kişi serbest

28 Şubat 2018 18:03


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurları Z.Z. burnundan ve ağzından yaralanarak hastanede 7 gün iş göremez raporu aldı. Diğer polis memuru M.U. ise darp sonucu sol kaşından ve sol gözünün altından yaralandı.


Darp sonucu 2 resmi polis memuru hastanelik olurken, polislere saldırdıkları ileri sürülen T.K.(25), B.K.(20) ve A.K.(34) yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi, "görevli memuru kasten yaralama, görev yaptırmamak için direnme ve polise mukavemet" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 3 kişi serbest bırakıldı.




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