Samsun'da 22 bin 178 kedi ve köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Samsun'da kuduz hastalığına karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak, hastalıkla mücadele etmek ve kuduz riskini ortadan kaldırmak amacı ile 22 bin 178 adet köpek ve kediye kuduz aşısı yapıldı.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında il genelinde 19 bin 178 adet sahipli köpek ve kediye kuduz aşısı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü ilave proje kapsamında ise 3 bin sokak hayvanına kuduz aşısı yapıldı.

"Aşılar mutlaka yaptırılmalı"

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Müdürü Nail Kırmacı, "İl Müdürlüğümüz ilgili biriminin Samsun Büyükşehir Belediyesiyle birlikte yürüttüğü ilave aşılama çalışmalarında ise 3 bin adet sokak hayvanına (kedi-köpek) aşılama gerçekleştirilmiştir. Aşılama çalışmaları ilkbahar döneminde kampanya şeklinde olmak üzere yıl boyunca devam etmektedir. Kedi ve köpek sahiplerinin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi.