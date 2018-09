Samsun'da 245 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Samsun'da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 1063 okulda toplam 245 bin 40 öğrenci dersbaşı yaparken, ilk ders zilini Vali Osman Kaymak çaldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılış töreni Samsun'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından, Samsun Malazgirt İlköğretim Okulunda program düzenlendi. Düzenlenen programda, öğrenciler tarafından şiirler okunarak halk oyunları gösterileri yapıldı. Daha sonra okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine üst sınıf öğrencileri tarafından hoş geldin karşılaması yapıldı.

Programda konuşma yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Eğitim her toplumun hayatında vazgeçilmez bir ihtiyaç ve o toplumun geleceğini şekillendirmede en büyük güçtür. Bir milletin sağlıklı, mutlu, huzurlu, özgür ve güven içinde yaşaması, sonraki nesillere yaşanabilir, her alanda özgür bir ülke bırakması ancak ve ancak bilinçli, birikimli, milli ve manevi donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olacaktır. Eğitim sayesinde çocuklarımıza geleceğin nasıl olacağını şimdi gösterecek, onları şimdinin heyecanıyla geleceğe taşıyacağız. İçinde yenilik barındırmayan eğitim geri kalıyordur. Çünkü toplumlar değiştikçe, hayat değiştikçe, iş, ekonomi ve kültür dünyası değiştikçe eğitimde bu değişime ayak uydurmalıdır. Genelde Milli Eğitim Bakanlığımız yaptığı çalışmalar ile bu yeniliklere öncü olurken Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizlerde ilimiz ölçeğinde yeniliklerle çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve anne babalarımızı kucaklaştırmak için çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki donanımlarını geliştirmek, onlara dünya genelinde eğitim adına yapılan çalışmalarla hızla tanıştırmak için Öğretmen Akademiyi bu sene daha aktif hale getireceğiz. Ayrıca her öğretmenler odasını da bir akademi yapmak için eğitim dergimizin ilk sayısını sizlerle buluşturacağı” dedi.

Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Hiç kuşkusuz eğitim bir toplumun can damarıdır. Bu damarda oluşacak en ufak bir sorun toplumun tüm yapısını olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu bilinçle yeni eğitim öğretim yılında çocuklarımıza gerek fiziki gerekse pedagojik anlamda olumlu bir okul iklimi sağlamak için yoğun gayret gösterdik. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın, Türk eğitim sisteminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda her türlü şiddet ve kötü alışkanlıktan uzak, sağlıklı güvenli ve çağın gereklerine uygun bir eğitim ortamında, kendilerine, ailelerine, topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi en büyük amacımızdır” diye konuştu.

Vali Kaymak, Samsun'da 1063 okulda toplam 245 bin 40 öğrencinin dersbaşı yaptığını belirterek,

“Bunlardan 16 bin 512 öğrencimiz 1. sınıfa başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 2019 yılında normal eğitime geçme konusunda yoğun bir çaba içerisindeyiz. Geçen yıl 46 olan ikili eğitim yapan okul sayımız bu yıl yapılan planlamalarla 13 okulda ikili eğitim devam etmektedir. 55 okul inşaatımızın 36'sı inşaat aşamasında, 19'u ihale aşamasındadır. Bu inşaatlarla birlikte 1025 derslik ilimize kazandırmış olacağız. İkili eğitimden normal eğitime geçme konusunda devlet yatırımlarını planlıyoruz. İkili eğitim sonlandırılmasının yanında ihtiyaç duyulan binalarımızın yenilenmesi ve spor salonu, konferans salonu gibi yeni donatılar kazandırıyoruz. Bunların yanında eğitime destek veren hayırseverlerimizin katkılarını da bekliyoruz. Ayrıca yazın yoğun bir şekilde çalışarak ilimizdeki okullarda bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak çocuklarımıza eğitim açısından uygun eğitim ortamları oluşturduk” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, yılın ilk ders zilini çaldı. Açılış töreninin ardından Vali Kaymak ve beraberindeki heyet sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet etti.