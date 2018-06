Samsun’da 265 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak

18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yarın sona erecek. Samsun genelinde bin 151 okulda açık öğretimle birlikte 265 bin 396 öğrenciye karneleri dağıtılacak.

Bir yılda Samsun’da yapılan eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "2017-2018 eğitim öğretim yılı Samsun eğitimi adına yeniliklerin ve değişimlerin olduğu bir yıl olmuştur. Bakanlığımızın prestijli ödüllerinden olan ’Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerine’ Türkiye genelinde başvuru yapan 45 il arasından Samsun Türkiye 1.si oldu. TÜBİTAK Bölge Sergisine Kalan 100 projenin 36’sı yine ilimizden çıkmıştır. Öğretmen, eğitim yöneticilerimizin mesleki deneyimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Samsun Akademi hayata geçirilmiştir. Çocuklarımızı yeni teknolojilerle ve çağın ihtiyacı olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlayan Kodlasam projesi ile çocuklarımıza kodlama öğrettik. Sadece çocukların değil anne babalarında okuması gerektiğini vurgulamak için Samsun İçin Okuma Vakti projesini hayata geçirdik. Projemiz kapsamında her akşam evler okuma köşesi olmuştur. Birçok bürokrat, sanatçı ve bilim insanı bu çalışmamıza mesajları ile önemli destekte bulundu. Bu yıl yaptığımız planlama ve çalışmalarla 2019 yılında tekli eğitime geçecek alt yapıyı oluşturduk. Biz yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın muhasebesini geniş katılımlı toplantılar ile hiç kuşkusuz yapacağız ve bir sonraki eğitim öğretim yılında bu yıldan daha iyi işler yapmak için planlamalar yapacağız" dedi.

"Bu yaz kendinize bir hedef koyun"

Öğrencilerin tatilde zamanlarını iyi geçirmeleri gerektiğini belirten Coşkun Esen, "Okulların açıldığı günden itibaren yoğun bir şekilde çalıştınız, çabaladınız ve bir tatili hak ettiniz. Hepinizi bu başarılı çalışmalarınızdan dolayı gönülden kutluyorum. Tatiller, dinlenmeyi hak ettiğiniz dönemlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki, dinlenmek sadece boşa vakit geçirmek demek değildir. Tatil süresince sizi dinlendirecek ve eğlendirecek, eğlenirken öğretilecek birçok faaliyet içinde bulunmanız önemlidir. Yaz tatilleri insanın en değerli varlığı olan ’zamanı’ öğüten günler olarak değil zamanı verimli kılan günler olarak görünüz ve planlayınız. İyi kitaplar okuyunuz, iyi filmler izleyiniz, şehrinizi daha yakından tanıyın, sanata ve bolca spora zaman ayırın. Bu yaz kendinize bir hedef koyun ve o alanda bilgi dağarcığınızı geliştirin. Bu yaz bir şiir kitabı yazacağım, bilgisayarda bir program kodlayacağım, kısa film çekeceğim, blog yazarlığı yapacağım v.b. gibi bir alanda kendinizi geliştirmeyi amaç edinin ve gerçekleştirin. Fedakar öğretmen arkadaşlarım; geleceğimizi şekillendirecek olan evlatlarımızı çağın gereklerine uygun yetiştirmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da özverili bir şekilde çalıştınız. Eğitimde feda edilecek tek çocuğun dahi olmadığı düşüncesiyle, her çocuğumuzu yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek yolunda gösterdiğiniz çabanın paha biçilemez değerde olduğunu söylemek isterim. Sizlerle bu kutsal görevde, daha güzel bir gelecek için yan yana yürümekten onur duyuyorum" diye konuştu.

"Çocuklarınızın yaz tatilini zehir etmemelisiniz"

Ailelerin çocuklarının her zaman yanlarında olması gerektiğini belirten Coşkun Esen, "Kıymetli anne babalar. Onlar için büyük fedakarlıklar yaptınız. Çocuklarınızda elinden gelen bütün gayreti göstererek çalıştılar. Yetenekleri ve ilgileri ölçüsünde başarılı da oldular. Onların karnedeki notları elbette ki önemlidir. Ama asıl önemli olan her koşulda çocuklarınıza duyduğunuz güveni ve desteğinizi sürdürmenizdir. Öncelikle iyi notlar üzerinde durup memnuniyetinizi dile getirmeli, zayıf notların ise telafi edilebileceğini belirtirken ifadelerinizi özenle seçmelisiniz. Hiçbir karne notu çocuğunuzdan daha değerli değildir. Karneler çocuklarınızın ahlak düzeyini, sosyal hayata bakış açılarını, insan sevgisini, millet bilincini ölçen belgeler değildir. Çocuklarınızın karnelerindeki istenmeyen notların telafisi her zaman mümkündür. Fakat onların özgüvenlerinin geri kazandırılması çok zordur. Karnelerine göre çocuklarınızın yaz tatilini onlara zehir etmemelisiniz. Aynı şekilde başarılı bir karne dolayısıyla çocuklarınızın yaz tatilini verimsiz, tablet ve bilgisayar başında amaçsız geçirmesine göz yummayınız. Sağlıklı iletişim kurarak verimli bir yaz tatili planı yapmakta onları desteklemelisiniz. 2018–2019 eğitim-öğretim yılında sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dinlenmiş olarak tekrar buluşmak dileğiyle tüm öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza, ailesi ve sevdikleriyle beraber iyi bir tatil diliyor; eğitime gönül veren herkese selam ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.