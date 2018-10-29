Samsun'da 29 Ekim coşkusU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Samsun'da coşkulu bir şekilde kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü etkinlikleri Samsun Valiliğindeki tebrik kabulü ile başladı. Program daha sonra etkinliklerin yapılacağı Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Stadı'na geçildi. Törenden önce Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'le birlikte protokol aracına binerek vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Vali Kaymak'ın konuşmasıyla devam etti.

Etkinliklerin açılış konuşmasını yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Şanlı tarihimizin yeni bir dönüm noktası olan Cumhuriyetimizin 95. yılını hep birlikte kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Atalarımızdan aldığımız bu büyük emaneti 95 yıldır koruyan bizler; siyasal, ekonomik ve kültürel bir çok saldırılara göğüs gererek dünyaya 'biz var oldukça Türkiye Cumhuriyeti var olacaktır' mesajını haykırmaya devam ediyoruz. Bu gurur ve mutluluk hepimizin. Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun" dedi.

Program daha sonra şiirlerin okunması, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi halk oyunları ekiplerinin gösterisi, engelli öğrencilerin zeybek gösterisi, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Bölge Bandosu'nun mini konseriyle devam etti. Sahil Güvenlik helikopteri ise tören alanının üstünde uçarak gösteri yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları geçiş töreniyle sona erdi.

Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.