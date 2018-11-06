Samsun'da 3 bin fidan toprakla buluştu

Samsun'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” programı kapsamında dikilecek 148 bin fidandan 3 bini toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” projesi kapsamında Samsun'da 3 bin öğrenci 22 hektarlık alanda 3 bin fidan dikti. Program kapsamında Samsun'da 148 öğrenci 148 bin fidan dikecek.

İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, orman sevgisini ve ağaç dikmeyi nesilden nesile sevdirerek devam etmesini sağlamanın önemli olduğunu vurguladı. Bugünkü etkinliğinde bu anlamda önemli olduğunun altını çizen Başkan Şahin, “Çocuklarımız şehirde beton yığınları arasında yetişiyor. Böyle alanlara gelerek ormanın ne olduğunu, ağaç dikmenin ülkeye ne fayda sağladığını da uygulama yaparak öğrenmiş oluyor” dedi.

“Her çocuk mutlaka fidan dikebilmeli”

Samsun Valisi Osman Kaymak ise çevre tahribatının önüne geçmenin ve yeşile sahip çıkmanın temelinde eğitimin olduğunu ifade etti. Küçük yaştaki çocuklara ağaç sevgisinin verilmesinin çok anlamlı olduğunu belirten Vali Kaymak, “Programı çok anlamlı buluyoruz. Bu yaştaki bir yavrumuz fidanı toprağa dikerse ve benim fidanım derse artık o çocuk parkta, cadde de ve yolda yürürken bir fidanın kenarından tutup dalını kırmaz. Maalesef görüyoruz bazen fidanın ne anlama geldiğini bilinmediği için ve ona emek verilmediği için çok rahat şekilde parklarda fidanlar kırılıyor. Tabii burada 148 bin fidan dikilecek. Bugün buraya 3 bin çocuk getirebildik. Çocukların hepsini aynı anda getirmek mümkün değil. Milli eğitim müdürlüğümüz ve orman bölge müdürlüğümüzden ricam, zaman zaman programlarla olabildiğince çocuklarımızın fidan dikmesini sağlayalım. Her çocuk mutlaka bir fidan dikebilirse inanıyorum ki o zaman proje amacına kavuşacaktır” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan alana canlı olarak bağlandı”

Konuşmaların ardından İlkadım Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterileri sunuldu. Gösterinin ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle canlı olarak fidan dikim alanına bağlandı. Canlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Vali Kaymak, “Samsun'da 148 bin öğrencimiz adına 148 bin fidanı toprakla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantısının ardından Vali Kaymak, protokol üyeleri ve öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturdu.