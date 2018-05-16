Samsun’da 3 Boyutlu Kağıt Rölyef Sergisi açıldı

19 Mayıs kutlamaları programında yer alan ve Canik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan 3 Boyutlu Kağıt Rölyef Sergisi’nin açılışı Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından yapıldı.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Vali Osman Kaymak, “Çok anlamlı bir haftanın içerisinde bulunuyoruz. Daha şimdiden vatandaşlarımızın 19 Mayıs’ını kutluyoruz. Kursiyerlerimizi ve hocalarını kısa bir sürede böyle bir sergi oluşturdukları için tebrik ediyorum" dedi.

Samsun Valilik Binası giriş katında açılan ve 2 bölümden oluşan sergide 22 adet 3 boyutlu kağıt rölyef ve 20 adet karma resimden oluşan toplam 42 eser bulunuyor.