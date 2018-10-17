Samsun'da 3,2 kilo kubar esrar ele geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 3 kilo 260 gram kubar esrar, uyuşturucu içerikli ilaç ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Canik ilçesi Yayla Mahallesi'nde D.T.(21) ve F.Y(46) isimli şahısların ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yaptıkları belirlendi. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından şahısların evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 3 kilo 260 gram kubar esrar, 2 kök kenevir bitkisi, yeşil reçete ile satışı yapılan uyuşturucu içerikli 14 kapsül ilaç, 800 paket bandrolsüz sigara, 2 paket uyuşturucu sarımında kullanılan çarşaf, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 33 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.T. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, F.Y. ise Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı.