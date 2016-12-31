Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 15:20

Samsun’da 4 bin fidan dağıtıldı

Samsun’da 4 bin fidan dağıtıldı

31 Aralık 2016 15:20

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü ‘Yeni bir yıl yeni bir fidan’ sloganı ile 4 bin fidan dağıttı.
Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla fidan dağıtarak giriyor. Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde ‘Yeni bir yıl yeni bir fidan’ sloganı ile 4 bin fidan vatandaşlarla buluşturuldu.
Yeni bir yılın yeni bir umut olduğunu belirten Samsun Orman Fidanlık Müdürü Oğuz Döner, “Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımıza fidan dağıtarak yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girmelerini amaçlıyoruz. Özellikle gençlere ve çocuklara doğa sevgisini aşılanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yeşil alanlara sahip çıkmasını sağlamak için belirli aralıklarla ücretsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. İlkokul çağındaki çocuklarımıza bu duyguyu hissedebilmeleri için fidanlığımız içerisinde fidanı nasıl dikmeleri gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Kendilerinin diktiği fidana daha bir özen gösteriyorlar. Böylelikle doğanın kıymetini daha iyi anlayacaklar. Çocuklarımıza nefes alabilecekleri daha fazla yeşil alanlar oluşturmalıyız” dedi.

"Yılda 13 milyon fidan üretiyoruz"
Fidanlık Müdürlüğü olarak yılda 13 milyon fidan ürettiklerini belirten Döner, “13 milyon fidanın 8 milyonu ağaçlandırma alanlarına, 1 milyonu ise vatandaşlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz. Fidanlık Müdürlüğü olarak ibreli ve yapraklı fidan üretiminin yanında tıbbi ve aromatik bitki üretimi, yani kekik, nane, lavanta, lavantin, peyzaj çalışmalarına yönelik süs bitkisi, yabanıl meyve yani kuşburnu, badem, iğde, kızılcık gibi üretimi yapılmaktadır. Özellikle vatandaşlarımız fidanlık müdürlüğümüze gelerek hem çalışmalarımızı hem de fidanlarımızı görme imkanına sahipler” diye konuştu.
Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde ücretsiz olarak dağıtılan mazı, defne, gül, taflan, gaura, ortanca, mavi servi ve kara serviden oluşan 4 bin adet fidan dağıtıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç