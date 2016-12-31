Samsun’da 4 bin fidan dağıtıldı

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü ‘Yeni bir yıl yeni bir fidan’ sloganı ile 4 bin fidan dağıttı.

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla fidan dağıtarak giriyor. Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde ‘Yeni bir yıl yeni bir fidan’ sloganı ile 4 bin fidan vatandaşlarla buluşturuldu.

Yeni bir yılın yeni bir umut olduğunu belirten Samsun Orman Fidanlık Müdürü Oğuz Döner, “Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımıza fidan dağıtarak yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girmelerini amaçlıyoruz. Özellikle gençlere ve çocuklara doğa sevgisini aşılanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yeşil alanlara sahip çıkmasını sağlamak için belirli aralıklarla ücretsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. İlkokul çağındaki çocuklarımıza bu duyguyu hissedebilmeleri için fidanlığımız içerisinde fidanı nasıl dikmeleri gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Kendilerinin diktiği fidana daha bir özen gösteriyorlar. Böylelikle doğanın kıymetini daha iyi anlayacaklar. Çocuklarımıza nefes alabilecekleri daha fazla yeşil alanlar oluşturmalıyız” dedi.



"Yılda 13 milyon fidan üretiyoruz"

Fidanlık Müdürlüğü olarak yılda 13 milyon fidan ürettiklerini belirten Döner, “13 milyon fidanın 8 milyonu ağaçlandırma alanlarına, 1 milyonu ise vatandaşlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz. Fidanlık Müdürlüğü olarak ibreli ve yapraklı fidan üretiminin yanında tıbbi ve aromatik bitki üretimi, yani kekik, nane, lavanta, lavantin, peyzaj çalışmalarına yönelik süs bitkisi, yabanıl meyve yani kuşburnu, badem, iğde, kızılcık gibi üretimi yapılmaktadır. Özellikle vatandaşlarımız fidanlık müdürlüğümüze gelerek hem çalışmalarımızı hem de fidanlarımızı görme imkanına sahipler” diye konuştu.

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde ücretsiz olarak dağıtılan mazı, defne, gül, taflan, gaura, ortanca, mavi servi ve kara serviden oluşan 4 bin adet fidan dağıtıldı.