Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 13:42

Samsun’da 4 kişinin tüfekle yaralanması olayı sanıklarına ceza yağdı

Samsun’da 4 kişinin tüfekle yaralanması olayı sanıklarına ceza yağdı

23 Aralık 2016 13:42

Samsun’da tüfekle ateş açarak 4 kişinin yaralanmasına sebep oldukları iddia edilen 2 kişiye yargılandıkları mahkeme tarafından ceza yağdırıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi’nde Nisan ayında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 2 kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Samet B.(28), Selçuk D.(44), Giyasettin A.(47) ve Gökhan O.(33) çeşitli yerlerinden vurularak yaralanmıştı.
Silahlı saldırıyı düzenledikleri iddia edilen Beytullah A.(21) ve B.A. (17) hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Beytullah A., toplam 13 yıl 9 ay, yaşı küçük olan B.A. ise toplam 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç