Samsun’da 4 kişinin tüfekle yaralanması olayı sanıklarına ceza yağdı

Samsun’da tüfekle ateş açarak 4 kişinin yaralanmasına sebep oldukları iddia edilen 2 kişiye yargılandıkları mahkeme tarafından ceza yağdırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi’nde Nisan ayında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 2 kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Samet B.(28), Selçuk D.(44), Giyasettin A.(47) ve Gökhan O.(33) çeşitli yerlerinden vurularak yaralanmıştı.

Silahlı saldırıyı düzenledikleri iddia edilen Beytullah A.(21) ve B.A. (17) hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Beytullah A., toplam 13 yıl 9 ay, yaşı küçük olan B.A. ise toplam 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.