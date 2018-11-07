Samsun'da 400 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler, Samsun'da 2018 yılı ilkbahar şap aşılama döneminde 51 bin sığır işletmesinde 400 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapıldığını ve sonbahar aşılama kampanyalarının devam ettiğini söyledi.

Şap Enstitüsü Müdürlüğünce 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında ‘Şap Hastalığı ve Epidemiyolojisi' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler, 2018 yılı ilkbahar şap aşılama döneminde 51 bin sığır işletmesinde 400 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapıldığını ve sonbahar aşılama kampanyalarının devam ettiğini ifade etti. Aşılama programında hedeflerinin şehirde bulunan tüm sığır işletmelerindeki büyükbaş hayvanların hepsinin aşılanması olduğunu aktaran Güler, “Aşılama, şap hastalığından korunmanın en önemli unsurlarından biridir. Sahada görev yapan veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenleri bunun bilincinde özverili bir şekilde çalışmaktadır” dedi.

Toplantının ilk bölümünde Turgut Güler, ilçe müdürlüğü personelleri ile şap hastalığı ve aşılama kampanyasına ilişkin görüş alışverişinde bulunarak sahada yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Toplantının ikinci bölümünde ise Şap Enstitüsü Müdürlüğü personelleri Veteriner Hekim Fatma Özarslan Turgut ve Veteriner Hekim Dr. İbrahim Hancı Şap Hastalığı ve Epidemiyolojisi ile ilgili hastalık etkeni, etkenin inkübasyon süresi, hayvanlarda gerçekleşen değişiklikler ve patolojisi, numune alma ve gönderme gibi konuları kapsayan sunumlar gerçekleştirdi. Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Zirai Karantina Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ayrıca il ve ilçe müdürlük personeli katıldı.