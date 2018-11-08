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Samsun'da 49 bin kişi 'İmar Barış'ından yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı Samsun’da 49 bin 265 kişiye ulaşırken düzenlemeden 89 milyon lira kaynak elde edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı Samsun'da 49 bin 265 kişiye ulaşırken düzenlemeden 89 milyon lira kaynak elde edildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 8 Haziran'da uygulamaya konulan ve imara aykırı ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar Barışı" düzenlemesinde başvurular devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı Samsun'da 49 bin 265'e ulaştı.



“Samsun Türkiye genelinde 15. sırada”


49 bin 265 kişinin başvurmasıyla ise 89 milyon 239 bin 532 lira kaynak elde edildi. İmar Barışı başvuru sayısında Samsun Türkiye genelinde 15. sırada yer aldı. İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyen imar sahiplerinin 31 Aralık 2018'e kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

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