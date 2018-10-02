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Samsun'da 5. kattan düşen iki kardeş ölümden döndü

Samsun’da 5.

Samsun'da 5. katın çatısından düştükleri ileri sürülen 2 kardeş hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Liman Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki M.S. ile 12 yaşındaki kardeşi P.S., oyun oynamak için, daha önce ikamet ettikleri mahalleye gittiler. İki kardeş oyun oynarken manzara seyretmek için 5 katlı evin çatısına çıktılar. Çocuklar burada oyun oynarken bastıkları çatının çökmesi sonucu 5. kattan düştüler. Ölümden dönen iki kardeş 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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