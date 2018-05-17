Samsun’da 58 çiftçiye 983 bin TL sulama hibesi verildi

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi 2018 yılı 14. etap için yapılan başvurulardan hibe desteği almaya hak kazanan 58 bireysel sulama proje sahibi bulunuyor.

Havza İlçesinde gerçekleştirilen Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Sözleşmesi imza törenine katılan Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, suyun tarım için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Son yıllarda tarım konusunda Samsun’da ciddi gelişmeler ve proje artışları olmuştur. Bunda öncelikle il tarım müdürlüğümüzün bu konuyu ciddiye alması ve mümkün olduğunca bu desteklerden daha fazla çiftçimizin faydalanması, bunlarla birlikte çiftçilerimizin üretim yapma arzusu daha fazla proje yaparak destek alma istekleri bulunuyor. Bunun sonucunda da kırsal kalkınma destekleri kapsamında, bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün uygulamış olduğu bireysel sulama projelerinin desteklemesi hakkındaki tebliğ kapsamında İlimizde 58 sulama projesi sahibi çiftçimizle sözleşmelerin imzalanmaya başladı ve bunlardan 41’ini Havzalı çiftçilerimiz oluşturmuştur.”

Ayrıca il genelinde hazırlanan 58 projenin toplam maliyetinin 983 bin 945 TL olup, hibe desteğinin 491 bin 977 TL olduğu ve bu projelerle tarımsal üretimin artmasının beklendiğini ifade edildi.