Samsun'da 6 ayda 201 hastanın kanser taraması pozitif çıktı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Samsun'daki kanser tarama sayılarının artırılması, erken tanı ve kanserle etkin bir mücadele için "Bir Dilek Tut Samsun; Kanser Tarih Olsun" isimli bir proje başlatıldı. Projenin ilk 6 ayında 3 bin 358 kişiye kanser taraması yapıldı, 201 kişinin ön tanısında kanser olasılığı tespit edildi.

Kanserde erken tanı ve tedavi oranın artırılması için başlatılan "Bir Dilek Tut Samsun; Kanser Tarih Olsun Projesi" kapsamında Samsun genelinde 18 aile hekimi kanser taramasına başladı. Nisan ayında başlatılan proje ile ilk 6 ayda elde edilen sonuçlara göre 201 hastanın kanser taraması pozitif çıktı. Hastaların kanser olup olmadığı hastanede yapılacak kesin teşhisten sonra belli olacak. Proje ile erken tanı konulan hastaların, hastalığın ilerlemeden tedavi imkanı hedefleniyor.

"Taramalar yüzde 50 arttı"

Proje kapsamında bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Kanser vakalarında erken teşhisin büyük önemi var. Eğer hastalığı erken evrede tespit edebilirsek, tedavi aşamasında çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Şu an meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanserlerinde tarama yöntemiyle ön tanı koyma imkanına sahibiz. Burada önemli olan kanser belirtileri olmayan kişilerde kanser taraması sayısını artırarak, kansere karşı ikincil koruma önlemlerinin alınmasının sağlanması. Biz de bu amaçla ilimizde 'Bir Dilek Tut Samsun; Kanser Tarih Olsun' projesini her ilçemizden seçtiğimiz 18 aile hekimimizle il genelinde başlattık. Proje kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle daha fazla insana ulaşıp, daha fazla insanın erken tanıyla kanser olasılıklarını tespit ederek, tedavi süreçlerini erken başlatmayı hedefledik. Ulusal Kanser Tarama Programı'na göre hedef nüfusun yüzde 70'ine ulaşmamız gerekiyor. Bizde bu orana ulaşmak için Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı tarafından desteklenen projemizde 18 aile hekimliği bölgesinde kanser tarama oranlarımızı yüzde 10 düzeyinde artırma hedefini kendimize koyduk. Nisan ayında başlayan projemizin ilk verilerini Mayıs ayı itibariyle almaya başladık ve projemiz 6. ayına girdi. 6 ayın sonunda geldiğimiz noktaya baktığımızda önemli bir ilerleme kaydettiğimizi gördük. Ekim ayına kadar süren dönem verilerini değerlendirdiğimizde 3 bin 358 kişiyi daha taramalarımıza dahil ettiğimizi gördük. Bu da projenin başlangıcındaki verilerimize oranla yapılan taramalarda yüzde 50'nin üzerinde artış olduğunu gösteriyor. Bu yeni tarama yapılan hastalarımızın yüzde 6'sının testleri pozitif sonuçlandı. Yani bu hastalarımızın 201'inde kanser hastalığının ortaya çıkma olasılığı var. Projenin sadece bu verisi bile bizim için önemli. Belki hastalığını ileri safhalara gelinceye kadar tespit edemeyecek hastalarımız bu proje sayesinde erken tanı ve tedavi için yeniden bir imkan sahibi oldu. Bu vesileyle 40-69 yaş aralığındaki kadınların meme kanseri; 30-65 yaş aralığındaki kadınların rahim ağzı kanseri ve 50-70 aralığındaki tüm vatandaşlarımızın da bağırsak kanseri taramalarını ücretsiz olarak yaptırmak için aile hekimlerimize veya Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezlerimize(KETEM) davet ediyorum. Projemize Aralık ayı sonuna kadar devam edip, proje sonuç analizlerimizi yaptıktan sonra bir sonraki adımda neler yapacağımızı planlayacağız" dedi.