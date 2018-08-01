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01 Ağustos 2018 09:53

Samsun’da 6 ayda 5 bin 100 kişiye emekli aylığı bağlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Samsun’da toplam 5 bin 100 kişiye emekli aylığı bağlandığını söyledi.

Samsun’da 6 ayda 5 bin 100 kişiye emekli aylığı bağlandı

01 Ağustos 2018 09:53


Ünal Kaya, Samsun’da emekli aylığı, ölüm aylığı ve malullük aylığı bağlanan kişilerin sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Kaya, “2018 yılının ilk 6 ayında 4A ve 4B olmak üzere toplam 5 bin 100 kişiye emekli aylığı bağlandı. Bu sayının yapılandırmalardan sonra daha da artacağını umuyoruz. 2018 yılı sonunda emekli aylığı bağlanan kişilerin sayısının geçen seneyi geçeceğini umuyoruz. Yine 2018 yılının ilk 6 ayında 894 kişiye 4A ölüm aylığı bağlandı. 726 kişiye de 4A ölüm aylığı bağlandı. Yine ilk 6 aylık kesimde 70 kişiye 4A malullük aylığı ve 44 kişiye 4B malullük aylığı bağlandı. Geçen yılın ilk 6 aylık verilerine baktığımız zaman bu sayıların yıl sonunda geçen yıla oranla daha fazla olacağını tahmin ediyoruz” dedi.


Ünal Kaya, Samsun’da geçen yıllardaki emeklilik rakamları hakkında şu bilgileri verdi:


“2016 yılında Samsun’da toplam 8 bin 953 kişiye 4A ve 4B olmak üzere emekli aylığı bağlandı. Yine 2017 yılında 9 bin 762 kişiye 4A ve 4B olmak üzere emekliye ayrıldı. Bu sene de ilk 6 ayda 5 bin 100 kişiye emekli aylığı bağlandı. 2016 yılında 4A ve 4B olmak üzere 2 bin 657 kişiye ölüm aylığı bağlandı. 2017 yılında ise 3 bin 222 kişiye ölüm aylığı bağlandı. Samsun’da yine 2016 yılında 186 kişiye malullük aylığı bağlanırken, 2017 yılında da 228 kişiye malullük aylığı bağlandı.”




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