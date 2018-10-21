Samsun'da 6 kişinin yaralandığı kazaya sebep olup araç bulunamadı

Samsun'da 6 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan araç sürücüsü kaçarken, kazada ölümden dönüp yaralanan sürücü kendilerine çarpar aracın bulunmasını istedi.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde 14 Ekim Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında meydana gelmişti. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kırmızı renkli bir otomobil, Kadir Yazıcı (22) idaresindeki 55 AYB 16 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanı etkisiyle savrulan 55 AYB 16 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Kadir Yazıcı ile babası Süleyman Yazıcı (53), annesi Saniye Yazıcı (53), yengesi Hacer Yazıcı (27), yeğenleri Batuhan Yazıcı (7) ve Emirhan Yazıcı (1) yaralandı. Kaza sebep olan otomobil ise kayıplara karıştı. Ailesi ile birlikte Tekkeköy ilçesinde Samsun'daki düğüne giderken kaza geçiren otomobil sürücüsü Kadir Yazıcı, bir hafta geçmesine rağmen kendilerine çarpan aracın bulunmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Kendileri emniyet kemerinin kurtardığını belirten Kadir Yazıcı, sürücünün yakalanıp adalede hesap vermesini istedi.