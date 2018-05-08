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08 Mayıs 2018 17:03

Samsun’da 76 okula "beslenme dostu okul" sertifikası verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen, okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılmasının hedeflendiği “Beslenme Dostu Okul Projesi"nde sertifika almaya hak kazanan 76 okula belgeleri verildi.

Samsun’da 76 okula

08 Mayıs 2018 17:03


Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, “Beslenme Dostu Okul Sertifikası almak için ‘Beyaz Bayrak’ sahibi okulların gönüllü olarak başvuruda bulundular. Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğünden ikişer temsilciden oluşan denetim ekibi tarafından yapılan denetimler sonucunda 100 üzerinden 75 puan alan okullar, bu belgeyi almaya hak kazandı. Okulların sağlık hizmetleri, fiziki koşullar, temizlik, hijyen, yemekhane ve kantin hizmetleri yönünden değerlendirildi. Okullar, 3 yıllığına belgeyi almayı hak etti. Bugüne kadar 60 okul bu belgeyi almaya hak kazandı. Belge verilen 76 okulla birlikte Samsun’da 136 okulun Beslenme Dostu Okul unvanına sahip oldu” dedi.


Vali Yardımcısı Hasan Öztürk de yaptığı konuşmada, projeye özellikle Samsun Valisi Osman Kaymak’ın büyük destek verdiğini, obezite ve kronik hastalıkların ortadan kaldırılması için beslenme alışkanlarının ’ağaç yaşken eğilir’ düşüncesiyle küçük yaşta değişmesini amaçladıklarını, bu projenin de bu amaçla başlatıldığını, Samsun’un daha fazla Beslenme Dostu Okul sertifikasına sahip okul olmasını hak eden bir şehir olduğunu söyledi.


Konuşmaların ardından Beslenme Dostu Okul Sertifikasını alan 76 okul müdürüne belgeleri Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hayri Ertan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celalettin Sula ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun tarafından verildi.




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