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Samsun'da 8 suçtan aranan şahıs şehir polis kameraları sayesinde yakalandı

Samsun’da 8 ayrı suçtan arandığı ileri sürülen bir şüpheli polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 8 ayrı suçtan arandığı ileri sürülen bir şüpheli polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 8 ayrı suçtan arandığı ileri sürülen O.G.'nin (30) içinde bulunduğu otomobil, Samsun'da şehir polis kameraları tarafından tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı ele geçirirken, araçta bulunan O.G. gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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