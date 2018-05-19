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19 Mayıs 2018 17:06

Samsun’da 9 bin 842 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a getirilerek piyasaya sürülmek istenilen 9 bin 842 adet ecstasy uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun’da 9 bin 842 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

19 Mayıs 2018 17:06


Olay, Samsun’un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu hapın Samsun’a getirilerek piyasaya sürüleceğinin istihbaratını aldı. Narkotik ekipleri, yaptıkları takip sonucu 34 plakalı bir otomobilin gidiş yolunda önceden giderek polis uygulamalarını arkadan gelen ve içinde uyuşturucu taşıyan 36 plakalı kamyondaki sürücüye haber verdiğini tespit etti. Havza Narkotik ekipleri, önce Ömer G.(42) idaresindeki kamyonu ardından da öncü araç olan otomobildeki Yunus Emre E.’yi (37) yakalayarak gözaltına aldı. ’Ece’ adlı narkotik dedektör köpeği ile kamyonda yapılan aramada eşyalar arasına gizlenmiş 9 bin 842 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.


Emniyete götürülerek burada sorgulanan Ömer G. ve Yunus Emre E., ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Havza Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ömer G. ve Yunus Emre E., tutuklanarak Vezirköprü Cezaevine gönderildi.




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