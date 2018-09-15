Samsun'da abart egzoza geçit yok

Samsun'da yapılan trafik denetiminde, abart egzoz takan araçlara 230 lira para cezası kesildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yağdı. İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi üzerinde uygulama yapan polisler, kuralları ihlal eden sürücüleri affetmedi. Kemer takmayanların yanı sıra, cep telefonuyla oynayan ya da konuşan sürücüler uygulamadan nasibini aldı.

Polis ekipleri, gürültü kirliliğine yol açan abart egzoz takılı araçlar üzerinde de yoğunlaştı. Uygulamada, abart egzoz takılı araçlara 230 lira para cezası kesildiği ve trafikten men edildiği öğrenildi.