Samsun’da ABD ve İsrail protesto edildi

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi’nde 55 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylara tepki gösteren Memur-Sen üyeleri basın açıklaması yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir Konferans Salonu önünde düzenlenen basın açıklaması ve protestoya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Memur-Sen il, ilçe ve şube başkanları ve üyeler katıldı. Protestoya katılanlar, "Filistin’e selam, direnişe devam"," Katil ABD Orta Doğu’dan defol" sloganları atarak ABD ve İsrail’i protesto ettiler.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada İslam dünyasına seslenerek, "Farkında değil misiniz ayağımızın altındaki toprak çekiliyor. Kudüs nefessiz kalırsa ümmet boğulur. Kudüs direnişin can damarıdır. Kardeşlerim Kudüs’ün kaderi ümmetin kaderidir. Zulme sessiz kalan şeytandır. Kudüs elbet özgürleşecektir" dedi.