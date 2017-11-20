Samsun’da aile hekimine FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde aile hekimi olarak görev yaparken FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında 24 Ocak’ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah G. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Abdullah G.’nin yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Abdullah G., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Abdullah G.’yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.