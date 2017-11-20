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20 Kasım 2017 13:26

Samsun’da aile hekimine FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen bir doktor, yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da aile hekimine FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis

20 Kasım 2017 13:26


Samsun’un Salıpazarı ilçesinde aile hekimi olarak görev yaparken FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında 24 Ocak’ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah G. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Abdullah G.’nin yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Abdullah G., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Abdullah G.’yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.




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