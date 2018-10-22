Samsun'da ailelere ‘göz taraması' çağrısı

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, bu yıl çocuklar için okullarda ‘göz taraması' programı başlatacaklarını, yıl sonuna kadar 3 bin 500 çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl uygulamaya konan 1. sınıf öğrencilerine göz taraması programıyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacak, olası çocukluk çağında gelişen görme problemlerini erken teşhis ederek ileri yaşamlarında karşılaşacakları birçok soruna erken zamanda önlem alacağız” dedi.

Sağlıklı yaşamın temellerinin çocuklukta atılması gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Muhammet Ali Oruç, bu çalışmada ailelere ve velilere büyük görev düştüğünü, çocuklarda göz rahatsızlığı nedeniyle okul başarısında düşme, okula adaptasyon problemi gibi sorunlar yaşanmaması ve çocukların göz rahatsızlıklarının önceden tespiti için mutlaka aile hekimlerine başvurarak bu muayenenin yaptırılması gerektiğini hatırlattı.

Okulda Sağlığı Korunması ve Geliştirilmesi Programı kapsamında yapılan tarama için tüm ailelerin kayıtlı oldukları aile hekimlerine MHRS üzerinden randevu alarak, beklemeden muayene işlemlerini tamamlayabileceğini kaydeden Oruç, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında yıl sonuna kadar tüm birinci sınıf öğrencilerinin en az yüzde 20'sinin taramasını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini, Samsun için belirlenen hedefin yıl sonuna kadar 3 bin 500 çocuğa ulaşmak olduğunu aktardı.