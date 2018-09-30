Samsun'da AK Parti rüzgarı esti

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve yönetim kurulu üyeleri, 3 ilçede aynı akşam 14 farklı noktada ev sohbetleri gerçekleştirdi. Yönetim kurulunda yer alan ekibinin yanı sıra tüm ilçe teşkilatlarıyla birlikte dur durak bilmeden çalışan Başkan Karaduman, AK Parti'nin başarısını daha üst seviyeye çıkartmak için yoğun mesai harcıyor. Başkan Karaduman, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Önce mahalle sakinleriyle selamlaşıp sohbet eden Karaduman, ardından ev ziyareti gerçekleştirdi. Yasin Gülünay'ın evine misafir olan Karaduman, burada vatandaşlarla çay sohbeti yaptı. Sürekli iç içe oldukları vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Karaduman ve ekibi, bu çalışmalarına bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.

Başkan Karaduman'ın yanı sıra İl Yönetim Kurulu Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Erkan Malkoç, Seçim İşleri Başkanı Ersan Aksu, Sosyal Politikalar Başkanı Ahmet Muştu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mücahit Erbin, AR-GE Başkanı Mehmet Köse, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ile Yönetim Kurulu Üyeleri Nural Kılıç, Hilmi Eker, Merve Özön, Canan Sevim, Zeliha Kırımlı Çeliksoydan, Zeynep Serin ve Yasin Canikli, farklı evlere misafir olarak vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman yaptığı açıklamada, "Bizim için bir seçim biter diğer seçimin çalışmaları başlar. Samsun teşkilatı olarak başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Rehavete kapılmadan teşkilat olarak amacımız, partimize en yüksek oyu kazandırmak. Tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızın çalışmasıyla güzel başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Hem ben hem il yönetimindeki arkadaşlarım hem de ilçe teşkilatlarımz haftalık toplantılarımızda üyelerimizi telefonla arıyoruz. Onlarla sohbet edip, halini hatırlarını soruyoruz. Böylece kısa sürede binlerce üyemize ulaşacağız. Vefa ziyaretlerimiz, ev sohbetlerimiz ve telefonla üyelerimize ulaşmamız çok olumlu sonuçlar verdi. Girmedik ev, sıkmadık el bırakmayacağız. AK Parti gönüllere giren, kendisini millete hizmet etmeye adayan parti. Bu çalışmalarımızda karşılaştığımız tablo, gözlemlediğimiz hisler bizleri çok mutlu ediyor. Çalışmalarımızı tüm teşkilatlarımızla artarak devam ettireceğiz" dedi.