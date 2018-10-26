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Samsun'da alıkoyma ve darp iddiasına 3 gözaltı

Samsun’da bir kadının alıkonulup darp edilmesi olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da bir kadının alıkonulup darp edilmesi olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gazinoda eğlendikleri kadını darp edip tehdit ederek alıkoydukları iddia edilen 3 kişi, kadının şikayeti üzerine Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen E.D., F.V. ve A.M., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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