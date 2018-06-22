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22 Haziran 2018 16:19

Samsun’da Amisos Tepesi alev alev yandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Amisos Tepesi alevlere teslim oldu.

Samsun’da Amisos Tepesi alev alev yandı

22 Haziran 2018 16:19


Kalkancı Mahallesi Amisos Tepesi’nde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Bafra Caddesi tarafından başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanda ilerleyerek Amisos Tepesi’nde bulunan restorana kadar ilerledi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri iki üç taraftan yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Restoran çalışanları ise kendi imkanları ile hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Yakında bulunan bina sakinleri ise bir süreliğine panik yaşadı. Dumandan etkilenen bazı görevliler ise kafalarını suyun altına sokarak dumanın etkisinden korunmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat süren yangından bitki örtüsü ile birlikte çam ağaçları da zarar gördü.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin yangın alanına gelerek yangının söndürülme çalışmasını bizzat yönettiler.


Yangınla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını, itfaiyenin çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının yapıldığını söyledi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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