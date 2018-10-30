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Samsun'da anaokulunun duvarında çatlaklar oluştu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak kısmında çökme ve duvarlarında çatlaklar oluştu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak kısmında çökme ve duvarlarında çatlaklar oluştu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, 140 öğrencisi bulunan okulun mutfak kısmında gece çökme olduğunu, okulun bazı bölgelerinde de çatlaklar oluştuğunu, velililerin bilgilendirildiğini, gelen öğrencilerin de geri gönderildiğini söyledi. Okulun bugün tatil edildiğini, öğrencilerin yarın başka bir okulda eğitime devam edeceğini açıklayan Demircan, gerekli önlemin alındığını, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını dile getirdi.

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