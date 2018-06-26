Samsun’da aranan şahıs jandarmaya teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, seçim günü başlayan selam vermeme tartışması dün gece 23.00 sıralarında 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla son buldu. Süleyman Öksüz (54) ile Ahmet Aydın (25) arasında seçim güne birbirlerine selam vermeme meselesi yüzünden daha sonra da telefonda aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın devam etmesi üzere dün gece saat 23.00 sıralarında Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiine giden Ahmet Aydın ve yanında bulunan arkadaşı Ümit Atmaca (34) ile karşılaşan Süleyman Öksüz arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Olayda omzundan yaralanan Ümit Atmaca, arkadaşı Ahmet Aydın tarafından Bafra’da özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralanarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Öksüz ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Süleyman Öksüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ahmet Aydın, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek silahıyla birlikte teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.