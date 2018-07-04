Samsun’da aranan şahıslara operasyon: 32 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri ve ilçelerde görevli polislerin de katıldığı toplam 78 ekip ve 190 polisle 96 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından il merkezinde gözaltına alınan kasten adam öldürmek suçundan 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ayhan K., hırsızlık suçundan 8 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan Samet B., hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Kenan V., kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Filiz S., hükümlü ve suçlunun kaçması ile uyuşturucu madde suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Hacı K.A., hakaret suçundan 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Mustafa Ç., yaralama suçundan 8 bin 600 lira para cezası bulunan Samet S., yaralama suçundan 7 bin lira para cezası bulunan Mustafa D., yaralama suçundan 11 ay hapis cezası bulunan Sinan D., hükümlü ve tutukluların kaçması suçundan 3 ay hapis cezası bulunan Uğur Ş., hırsızlık suçundan 5 ay hapis cezası bulunan Ferhat D., dolandırıcılık suçundan yakalama emri bulunan Mehmet Ş. ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan yakalama kararı bulunan Burak A., Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin andından Samsun Adliyesine sevk edildi.