Samsun'da asayiş uygulaması

Samsun'da polis gece asayiş uygulaması düzenledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saat 00.30'da içkili yerler ve daha önceden belirlenmiş iş yerlerinde asayiş uygulaması yaptı. 20 ekibin katıldığı uygulamaya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Narkotik dedektör köpeği aramalara katıldı. Yapılan aramalarda 76 kişinin GBT'si yapılırken, 6 araçta arama yapıldı. Bir iş yerinde masa altına zulalanmış 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 14 adet mermi ve başka zulalarda şarjörler ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği ise 0,85 gram metefetamin, 1,15 gram esrar maddesi buldu. 19 kadına kons olarak çalışmaktan ve mekana sigara içirmekten idari işlem yapılırken, 5 şahsa ise görevli memura direnmekten yasal işlem yapıldı.