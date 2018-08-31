Samsun’da ayçiçeği hasadı başladı

2018 yılı biçerdöverle ayçiçeği hasat sezonunun başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, “Her hasat sezonunda olduğu gibi bu yıl da İl Müdürlüğümüz olarak, iyi bir hasat sezonu geçirebilmek ve hasat kayıplarını en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız. Bu çalışmalarda dane kaybını en aza indirebilmek için hepimize düşen görevler vardır. Bu görevleri yerine getirirken en hassas olması gerekenlerse takdir edersiniz ki biçerdöver operatörleridir. Samsun’da yaklaşık 175 bin dekar ayçiçeği ekilişinin tamamı biçerdöverle hasat edilmektedir. Bu anlamda biçerdöver operatörlerinin eğitimine büyük önem vermekteyiz. Biçerdöverle hasat edilen alanda, dane kayıplarını sıfıra yakın bir seviyeye indirmek biçerdöver kullanıcılarının elindedir. Bunun içinse; operatör belgesi olmayan kişiler hasat yapmamalı, tam olarak olgunlaşmamış ürünler hasat edilmemeli, rutubetin çok olduğu günlerde hasat yapılmamalı, yağış olduğunda hububatın tam kuruması beklenmeli, sabah erken ya da akşam saatlerinde rutubet çok daha fazla olacağından hasat yapılmamalı, bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli, elekler sık sık temizlenmelidir” dedi.

"Kurallara uymayan biçerdöver hakkında işlem yapılacak"

Kırmacı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Dane kaybını en alt seviyeye indirebilmek için öncelikle biçerdöverlerimizi belgeli operatörlere teslim etmeliyiz. Bunun için de İl Müdürlüğümüz olarak talep gelen ilçelerde ‘biçerdöver operatörleri yetiştirme kursları’ açmaktayız. Bu minvalde 2001-2018 yılları arasında açtığımız kurslardan toplam 763 kişi eğitimden geçirilerek biçerdöver operatörü olmaları sağlanmıştır. Çiftçilerimiz de hem ülke ve hem de kendi ekonomileri açısından meseleye daha duyarlı yaklaşarak; operatör belgesi olmayan sürücülere biçim yaptırmamalı; tarlasına giren biçerdöveri sürekli kontrol altında tutup, dane kaybına sebep olan Operatörleri merkezde İl Müdürlüğümüze ve ilçelerde de ilçe müdürlüklerine bildirerek yetkililerden yardım istemelidirler. Kurallara uymayan biçerdöver sahibi ve operatörlerine merkez ve ilçelerimizde görev yapan 53 kontrolör arkadaşımız 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. ve 40.maddesine göre işlem yapacaklardır.”