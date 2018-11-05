Samsun'da AYPİKUT projesi tuttu

İlkadım Belediyesinin Türkiye'de ilk olma özelliği ile öne çıkan bitkisel atık yağ ve atık pil toplama ünitesi (AYPİKUT) tuttu.

Tescilli tasarım olan ekipmanla uygulanan proje, Türkiye'de iki atığın birlikte toplandığı ilk proje olmasının yanında yerli ve milli üretim teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında en değerli projeler arasında yerini alarak yerli ve milli imkânlarla geliştirilen bitkisel atık yağ ve atık pil kutusu(AYPİKUT) yaygınlaştırılıyor. İlk montajı, Samsun İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'na yapıldıktan daha sonra aynı yerde geçen ay geniş bir katılımla tanıtımı yapılan AYPİKUT, diğer mahallelere de konulmaya başlandı. İlk etapta İlkadım ilçesi sınırları içerisinde kademeli olarak 40 noktaya montajı yapılması planlanan sistem hem görüntüsü ile hem de kolay kullanılabilir yapısı ile vatandaşın ilgisini çekiyor.

İki kısım şeklinde oluşturulan AYPİKUT projesinin ilk bölümü halktan gelen talepler doğrultusunda tespit edilen noktalara yerleştiriliyor. Projenin ikinci ve en önemli ayağı olan okullar da ilerleyen günlerde bu sisteme entegre edilmesi planlanıyor. İlerleyen zamanlarda halktan gelen taleplere göre üçüncü aşamanın toplum yaşam alanları olan site ve toplu konutlar olarak düşünülüyor.

AYPİKUT projesinin hayata geçmesiyle halktan çok olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Belediye olarak tamamen kendi tescilli ürün ve ekipmanla üretilen bitkisel atık yap ve atık pil kutusu olan AYPİKUT, yerli ve milli üründür. Ekibimiz tarafından projelendirilerek üretim aşamasına geçilen yerli ve milli ürünümüz AYPİKUT, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda belirlenen noktalara konulmaktadır. Hem görüntüsü, hem de kullanım kolaylığı ile vatandaşımızın beğendiği bu sistemimizle bitkisel atık yağlar ve atık piller rahat bir şekilde toplanmaktadır. 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre deniz suyunu kirlettiğini, 1 pilin toprağa ve suya verdiği zararları bilmeyen yoktur. Cebindeki atık pilleri atacak yer arayan hemşehrimiz, evinde bitkisel atık yağlarını biriktiren ev hanımlarının olduğunu biliyorum. İşte bu projemizle bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.