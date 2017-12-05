Samsun’da Azerbaycan Tanıtım Günü

OMÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, katılımcılara Azerbaycan isimli tanıtım videoları izletilerek, Azebaycan yöresine ait gösteriler yapılarak şiirler okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, “Bizim Türkiye ile olan eğitim ilişkilerimiz yeni değildir. Bunlar sadece yenilenmiştir. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyıl itibariyle o zamanlar hiçbir protokol anlaşması ve sözleşme olmadan bizim vatandaşlarımız Türkiye’ye gelerek rahat bir şekilde eğitim görmekteydi. Bugün de durum aynı. Aynı zamanda bugün Türkiye’den Azerbaycan’a giderek eğitim gören gençlerimiz var. İnanıyorum ki her iki milletin gençleri gelecekte 2 kardeş ülke arasında sarsılmaz neferler olacaktır” dedi.

Daha sonra konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz, “Bundan birkaç sene önce sabah erken saatlerde bir öğrenci çekinerek yanıma geldi. Bana ’ben yabancıyım’ dedi. ’Yabancı öğrencilerin sınavları için sözlü olarak bir ödev verebilir misiniz’ dedi. Türkçeyi iyi konuşuyordu ve ’sen nerelisin’ diye sordum kendisine. Bana ’ben Azerbaycanlıyım’ dedi. Ben de kendisine ’senin neren yabancı’ dedim. Biz yabancı değiliz arkadaşlar. Ben Azerbaycan’a gitmiş olsam kendimi yabancı olarak görmem. Ne siz ne de biz yabancıyız. 90’lı yıllar öncesinde aramızda duvarla vardı ancak o duvarlardan artık eser kalmadı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, düzenlenen çeşitli etkinlikler ile Azerbaycan tanıtıldı.