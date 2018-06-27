Samsun’da bar işletmecisine barda silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barın ortağı olduğu öğrenilen Haydar Uğur (43) barın içinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak sol yanağından giren kurşun beyninde kaldı. Olay 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Haydar Uğur’un önce kimliği tespit edilemedi ve ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralandığı tahmin edilen Haydar Uğur’un hastanede çekilen röntgen filminde vurulduğu tespit edilince olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, ağır yaralanan kimliği belirsiz şahsın yaptıkları araştırma sonucu bar işletmecisinin ortağı Haydar Uğur olduğunu tespit etti. Haydar Uğur hastanede ameliyata alındı. Polis silahlı saldırganın kimliği tespit ve yakalanması için çalışma başlattı.