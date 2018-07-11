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11 Temmuz 2018 11:05

Samsun’da barajların yüzde 74’ü dolu

Samsun’da 11 Temmuz itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 74 seviyesinde.

Samsun’da barajların yüzde 74’ü dolu

11 Temmuz 2018 11:05


Yaz aylarının gelmesiyle birlikte en fazla merak edilen konulardan biri de barajların doluluk oranı. Samsun’daki büyük barajın toplam doluluk oranı, yüzde 74,5. Devlet Su İşlerinden (DSİ) alınan bilgiye göre, 11 Temmuz itibariyle barajların doluluk oranı şu şekilde; Hasan Uğurlu Barajı yüzde 82,1, Suat Uğurlu Barajı yüzde 92,79, Çakmak Barajı yüzde 76,6, Altınkaya Barajı yüzde 93,44, Derbent Barajı yüzde 93,44 ve Vezirköprü Barajı ise yüzde 78,61.



Yüzde 4,4’lük düşüş var


11 Temmuz 2017 tarihindeki doluluk oranlarına bakıldığında yüzde 4,4’lük bir düşüş olduğu gözleniyor. 11 Temmuz 2017 tarihindeki doluluk oranları ise şu şekildeydi; Hasan Uğurlu Barajı yüzde 90,6, Suat Uğurlu Barajı yüzde 87,8, Çakmak Barajı yüzde 84,5, Altınkaya Barajı yüzde 75,9, Derbent Barajı yüzde 90,4 ve Vezirköprü Barajı ise yüzde 99,1.




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