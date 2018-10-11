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Samsun'da barda tabanca ve tüfek ele geçirildi

Samsun’da ihbar üzerine bir bara baskın düzenleyen polis, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da ihbar üzerine bir bara baskın düzenleyen polis, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinden oluşan 25 kişilik ekip, ihbar üzerine bir bara baskın düzenledi. Söz konusu barda yapılan aramada iş yerinin müdüriyet kısmında bir adet ruhsatsız tabanca, masa altına zulalanmış 1 adet ruhsatsız tabanca ve mekanın müştemilat kısmında zulalanmış 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ve fişek ile 2 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili A.H.(35), M.K.K.(31) ve M.O.(52) gözaltına alındı. Aynı yerde ahlak ekipleri konst yapan 4 kadın hakkında yasal işlem yaptı. Bar önündeki 13 araçta arama yapıldı ve 29 kişinin de GBT'si sorgulandı.

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