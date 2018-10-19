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Samsun'da bekçilere saldıran 5 kişiye gözaltı

Samsun’da görevli bekçilere saldırıp darp ettikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da görevli bekçilere saldırıp darp ettikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sahil Yolu'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları ileri sürülen şahıslar devriye gezen bekçiler Y.E. ve B.S.'yi darp ederek yaraladı. Olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olayla ilgili S.K. (26), K.Y. (31), N.Y. (58), S.Y. (22) ve G.A. (31) gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan 5 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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