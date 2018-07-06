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06 Temmuz 2018 16:26

Samsun’da bıçak parası operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da ameliyat için bıçak parası alındığı ve başkasının kimliğiyle hastanede ameliyat yapıldığı iddiasıyla ilgili 1’i doktor 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da bıçak parası operasyonu: 3 gözaltı

06 Temmuz 2018 16:26


Samsun’da bir kamu hastanesinde görev yapan doktorun hastalardan bıçak parası aldığı, bazı hastaları da başkasının kimlik bilgisini kullanarak hastanede ameliyat ettiği ileri sürüldü. Olayın şikayet edilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 1’i doktor 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Polis olayda başka mağdurların olup olmadığını araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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