Samsun’da bıçak parası operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da bir kamu hastanesinde görev yapan doktorun hastalardan bıçak parası aldığı, bazı hastaları da başkasının kimlik bilgisini kullanarak hastanede ameliyat ettiği ileri sürüldü. Olayın şikayet edilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 1’i doktor 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis olayda başka mağdurların olup olmadığını araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.